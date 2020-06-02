台船(2208)新建造的4000噸級巡防艦「嘉義艦」今天正式命名，總統蔡英文除主持命名儀式，並進行擲瓶下水儀式。

由台船打造首艘4000噸級海巡署巡防艦四艘統包採購案，價金104.37億元，首艦已於4月23日達成契約下水條件並於5月30日出塢，另外第二艘預計109年8月28日辦理安龍典禮，可再申領第六期款3.9億元，將為台船帶來可觀營收。

「嘉義艦」除了推進系統外較特別的有前後輔助側推進器以及穩定翼等系統，可提高靠泊操控性及減少船體橫搖。平時執行海上執法、遠洋巡護、海上救難等，為符合日內瓦公約，於戰時可移除相關武裝與保密通訊裝置等，快速完成平戰轉換，擔任醫療救護艦，執行人道救援任務。

台船配合政府當前防疫政策，除建置專業醫療設備，另規劃建置負壓隔離病房及醫療手術室，一般病床亦均可增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤同仁健康安全。

4000噸級巡防艦建置直升機庫可供海軍S-70C直昇機依任務需要駐艦，遇有海上緊急醫療案件時可搭配直升機進行後送，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。

台船除了執行合約設計及船艦建造外，未來兩年內仍須負保固、保養責任，提供後續優良的維修服務。同時導入產品全壽期管理(PLM)系統，整合現有管理資訊確保國艦國造的優良品質，也為修造合一做好準備。

台船指出，國艦國造將是台船業務的主要來源，從目前的情況來看，全球短期內商船缺乏訂單，台船的存在和國艦國造政策將有著更密不可分的關係。因此，從106年起，台船在設計人員方面由300多人陸續培訓，目前已有600餘人，目標達到700人，另外，目前的電銲工有983人，是在造船領域上的兩大主力。

(時報資訊)