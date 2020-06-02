穩健的出口價格加上進口額下滑，及時為受到疫情影響的經濟注入活力，澳洲上季經常帳盈餘創下歷史新高，首季可能已閃過經濟萎縮。

另外公布的數據顯示政府支出亦為澳洲經濟帶來提振，且企業營收與獲利亦優於普遍預期，都為澳洲首季經濟表現帶來吉兆。澳洲第一季國內生產毛額（GDP）可能不會像先前預期一樣陷入負成長。

市場先前預估澳洲將於周三公布首季GDP可能萎縮0.3%，為2011年初以來首次出現負成長。

澳洲周二公布第一季經常帳盈餘大增至84億澳元（相當於57億美元），遠超出市場預期的63億澳元，並創下歷史新高。澳洲統計局公布，第一季政府支出季增1.8%，經通膨調整後為961.3億澳元，可望為首季GDP成長貢獻0.3個百分點。

因中國需求穩定與供應吃緊帶動澳洲主要資源商品出口價格，尤其是鐵礦砂與黃金，首季淨出口額對經濟成長的貢獻為0.5個百分點，亦超出市場預期。

(時報資訊)