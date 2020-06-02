張女的母親由家屬陪同離開。（王揚傑攝）

22歲陳姓男子與21張姓女友就讀北部同所大學，1日上午11時許各自騎乘重型機車，行經新北市板橋區環河西路撞上違規左轉的預拌混凝土車，2人當場死亡。檢警今（2日）上午會同家屬、肇事者相驗遺體，陳男母親痛批肇事者可惡，讓兩個家庭破碎，雙方家屬已決定共同舉辦冥婚告別式。

據悉，陳男與張姓女友各自騎乘紅牌重機行經板橋環河西路4段，在華江五路口，遇60歲涂姓男子駕駛的預拌混凝土車違規左轉，領頭的陳男疑因來不及反應，先衝撞預拌車左側，尾隨的張女亦煞車不及接著撞上，陳男頭部重創，張女則遭車輪輾壓，2人當場死亡。

陳母哀痛說，兒子預計昨晚間要帶朋友回高雄，上午10時59分還有傳line詢問兒子「搭乘幾點的高鐵？」但兒子未回訊息，11時55分就接到警方通知兒子出事了。

陳母在相驗現場數度崩潰，痛罵肇事駕駛為何要違規，因為他的違規讓兩個家庭破碎，「實在很可惡！很可惡！遵守交通規則有這麼難嗎？」已和張女的家屬討論，同意兩人辦冥婚，等事情處理完，會回高雄舉辦一場冥婚告別式。

(中時 )