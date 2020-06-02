台北巿長柯文哲妻子陳佩琪在臉書質疑，中央疫情指揮中心指揮官陳時中向WHO示警武漢肺炎是「牽強」，而市議員簡舒培在議會質詢時，則是指陳佩琪拉低市府團隊的表現成績，後來陳佩琪也連發文章反嗆，掀起話題。對此，柯文哲今(2日)也在臉書貼文表示，很多人勸他回家叫妻子不要寫臉書，但自己說實話，根本不敢有「管」的念頭，不是因為PTT(怕太太)，而是這種觀念真的很迂腐。

柯文哲在貼文寫道，叫某人回家管管太太，是把太太視為先生的附屬品，不准太太獨立思考、不准她說出心裡的話，言行都要以先生為「天」，但陳佩琪念的書不比自己少、賺的錢還比自己多，過去30多年，自己忙著工作，幾乎是妻子一個人養大三個孩子，「所以陳佩琪不只是柯文哲的太太，也是一位獨立的女性、是學有專精的小兒科醫生，她在臉書發表的意見，是基於她的醫療專業，應受到基本的尊重。」

柯文哲指出，台灣是有言論自由的成熟社會，陳佩琪當然可以發表個人意見，她的想法可以被討論，被批評，但不應該被帶進議會，作為政治攻防的題材；他進一步提到，陳佩琪會這麼生氣，是因為被議員批評「拉低市政團隊的成績」、還說「陳佩琪在市長配偶這個角色上完全不適格，嚴重影響台北市政府的形象」，把她基於醫療專業提出的見解與台北市政混為一談。

最後，柯文哲也強調，「太太不是先生的附屬品」，適不適格當市長夫人，不是議員說了算，做為台北市長，尊重議員的問政權；做為陳佩琪的先生，也要呼籲議員，尊重太太，每位女性都是獨立個體，她的發言權與自主空間，不是議員或先生說了算。

(中時電子報)