英國「金融時報」引述知情人士透露，在香港上市的東亞銀行正初步磋商出售香港和中國的銀行業務。消息一出，東亞銀行2日早盤股價一度飆漲逾21％，創下1998年9月以來最大漲幅。截至中午收盤，東亞銀行報17.18港元，上漲2.52港元，漲幅17.19％。

報導稱，美國對沖基金Elliott Management持有東亞約8％股權，該基金與東亞銀行管理層因對銀行發展戰略意見不同，已進行了長達六年的控制權鬥爭。如今雙方終於「停火」，並宣佈3月委託高盛對銀行資產進行策略性審查。

據稱，Elliott批評東亞近年管理欠佳，決定出售一項或兩項銀行業務，可視為該基金的勝利。此外，東亞旗下一家保險子公司也計劃出售。至於香港與中國的銀行業務可以分開出售，此取決於兩地監管機構的審查。出售資產事宜仍在評估中，與潛在投資者的討論尚處於初步階段。

報導稱，Elliott早在2016年聯同數名基金股東，向高等法院狀告時為東亞銀行主席兼行政總裁李國寶在內的18名前任與現任董事，在行方策略性配股行動中，對小股東不公平，雙方纏訟多年至今。

(工商 )