國泰飯店觀光事業宣布，旗下和逸飯店(台北民生館、台北忠孝館、台南西門館、高雄中山館)首度推出用餐『買一送一』優惠活動延長至6/30日，消費者最高可享價值1250元+10%的頂級肋眼牛排主餐，每人只要220元起享用星級飯店美味下午茶等。

鄰近行天宮與善導寺捷運站的和逸飯店．台北民生館和台北忠孝館，同步推出「樂活輕食下午茶」指定套餐買一送一，520元的價格即可與好友兩人同行，輕鬆享受美味超值下午茶。此外體貼鄰近上班族客群，在有限的午餐時間，享受不平凡的美味，和逸飯店．台北忠孝館特別規畫午間餐盒，以在地新鮮食材烹調出台式風味，週一至週五11:30至13:30提供濃郁噴香的「照燒雞腿飯」、慢燉入味的「家傳焢肉飯」、金黃酥脆的「府城蝦捲飯」等多款餐盒，每個120元，現場購買打卡分享，即享99元優惠價。訂購10個(含)以上提供台北市中正區內免費外送服務。

親子旅遊指名度超高的和逸飯店．台南西門館Cozzi KITCHEN餐廳提供10多款下午茶美食，包括充滿台南味的「照燒虱目魚佛卡夏」、「起酥虱目魚捲佐培根濃湯」，飽足感十足的「起士瀑布牛肉堡」和實力派網美款「繽紛水果聖代鬆餅杯」等，餐點220元起，6/30前任點一款下午茶餐點，即免費贈送烤雞肉凱薩沙拉一份，還可用99元超值加購戶外奇趣操場親子設施暢玩及飲品乙杯，超適合一家大小享受悠閒午後時光。

除了內用下午茶，和逸飯店．台南西門館也推出三款「午間雙主菜餐盒 」均一價120元/盒，主打豐盛雙主菜，包括「義式香料烤雞/日式鯖魚」、「普羅旺斯豬排/乾煎海鱸魚」及蔬食餐盒『紅燒素排骨/乾煎番茄』搭配開胃配菜及新鮮蔬菜，是非常超值的飯店款餐盒。

喜愛牛排美味的饕客們，不能錯過位於和逸飯店·高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳的「8盎司美國頂級肋眼牛排」每人1,250元+10%，6/30前點此主餐再送第二客肋眼牛排或任選其他海陸主餐(限1250元以內)，包含5月登場的新菜色「5盎司巴拉圭菲力牛排」選用天然草飼巴拉圭牛，擁有獨特肉香與紮實嚼感，兼具低脂低熱量、「香烤日式辛甘味噌松阪豬」有著自然彈牙口感的松阪豬，搭配帶甘甜香氣的日式味噌醬，格外開胃，還有承襲鄉村菜手法與鯷魚鹹香尾韻的「法式麥年魚排佐白酒鯷魚醬」等海陸主餐，都可自由選擇。

(工商 )