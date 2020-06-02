繼國泰金控、新光金控、南山人壽之後，富邦金控子公司富邦人壽2日亦宣布，響應振興經濟、挺國旅，其2020年績優業務員獎勵及激勵旅遊，逾4,500人規模3.5億元，將投入國內旅遊，同時其業務員表揚大會結合誓師大會，從7月上旬將在北中南舉行六場，亦有場地租借及宴會餐食的消費。

霖園國泰集團5月28宣布集團關係企業共16公司5萬名員工，共4.4億元的預算都要投入國內旅遊與消費，尤其是國泰人壽4千位業務員及眷屬的海外旅遊亦改為國內舉行；新光金子公司新光人壽的業務員激勵專案，亦改為「錢進台灣」，共1.7萬名人員，補助預算近1億元，亦要用在國內消費。

南山人壽內勤旅遊，及業務會議與活動，共3萬人，預算1億元亦要用在國內的觀光與餐飲消費上，加上富邦人壽，四大集團合計就有近10億元預算要「挺國旅、助消費」，振興國內經濟。

富邦人壽表示其為響應政府經濟方針，多管齊下以實質行動活絡台灣消費市場，今年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模達3.5億元，預估超過4,500人(含親友眷屬)投入國內旅遊、促進消費，且一年一度的績優業務員表揚大會，也特別結合誓師大會改在７月上旬起，分北中南共六場活動，富邦人壽表示以行動力挺國旅，為台灣後疫情階段的經濟前景盡份心力。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，步入後疫情時期，民眾已陸續回歸日常生活，而國人更期待台灣經濟能儘快從疫情中復甦，身為台灣壽險領導品牌，富邦人壽傾力活絡消費、提高內需成長動能，藉由企業拋磚引玉的影響力，鼓勵公司所有同仁與民眾一起走訪台灣各地，共同支持國內經濟。

每年富邦人壽為表揚績優業務員，不只舉辦大型年度績優業務表揚大會，也會安排獎勵旅遊行程，以激勵並感謝業務員及其眷屬的投入與付出；今年雖因疫情打亂活動，不過公司予以業務員績優表現的獎勵金和旅遊金不減、激勵旅遊持續轉於國內舉辦。

富邦人壽今年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊總費用達3.5億元，由公司統一規劃並委由合作旅行社承辦，行程涵蓋北中南東，供全台富邦人壽績優業務員選擇，人群所到之處亦是商機所在，此舉可望能有效帶動旅遊觀光、飯店餐旅產業鏈。

同時，一年一度的績優業務員表揚大會通常會選定在一城市舉辦，今年因疫情關係，且為提升國內地方消費而調整活動形式，特別結合誓師大會改於北中南共舉行六場活動，表揚績優業務員之際，亦能為場地租借、宴會餐飲業注入消費能量，提升地方消費能量、加強消費力道。

(工商 )