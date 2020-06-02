《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（2）日的國際新聞重點。

【1】 白宮外驚傳爆聲響 川普揚言部屬「成千上萬」重裝部隊

總統川普正要針對非裔佛洛伊德之死在白宮發表全國演說之際，白宮外驚傳爆炸聲，而警方開始對白宮附近的和平示威者發射催淚彈。川普也表示，他無法忍受暴力行為，將部屬「成千上萬」重裝部隊。

【2】 慘兮兮！動盪止不住 華府新冠暴增

華府衛生局證實，當地已經出現新一波新冠肺炎疫情，31日新增56例確診病例、2例死亡案例，新增病例數是近期新高。由於新增病例再度增加，華府的解封計畫必須重新來過，新增病例連續14天呈現下降後，華府才能從第1階段解封邁入第2階段解封。

【3】 白人警壓死非裔！家屬驗屍結果出爐 佛洛伊德死於窒息

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭警員壓頸致死，彈官方驗屍結果，死因卻是心臟病與毒物。對此結果，家屬懷決定自聘專家另行相驗。由家屬委託獨立驗屍結果6月1日出爐，佛洛伊德的死因是「頸部及背部受壓迫而窒息」。

【4】 全美暴動鎮不住 川普幕僚先鬧分裂

對於美國總統川普應該如何回應這場全美大動盪，川普幕僚群陷入嚴重分歧，一派認為要拿捏分寸、避免激化，甚至有人建議發表全國演說，另一派則認定川普必須更強硬譴責暴亂，否則11月總統大選中將流失中間派選民。

【5】 川普喊終止WHO關係並斷資金 譚德塞籲繼續合作

美國總統川普近日宣布，美國將退出世界衛生組織（WHO）並宣布切斷資金。世界衛生組織秘書長譚德塞1日讚譽美國對全球健康的貢獻與慷慨，但WHO盼與美國的這種合作能持續下去。

(中時電子報)