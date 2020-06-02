昨天國立交通大學學生針對設籍高雄的學生，推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，但時間點剛好落在6日高雄市長韓國瑜罷免投票日前夕，引發外間的猜測和質疑。對於外界質疑，交通大學學生會今(2日)回應稱，並未獲得政治團體贊助，政治團體前來接洽相關事宜，望外界停止臆測。

交大學生會今在臉書發文，公布返程專車上車的時間與地點，並針對外界的疑問做出說明指出，本次計劃由過往活動收入（如：音樂祭、夜市）來支應，並未使用任何學校補助或學生會會費。同時，學生會強調，從未收受任何政治團體的資金，也沒有任何政治團體前來合作接洽，此次返鄉專車活動，出發點是本於為同學服務的出發點，請外界不需多做臆測。

交大學生會也感謝同學們的支持，讓他們在本屆獲得足夠的資金舉拜各項活動，且不用學校支援，並公布目前的帳目，希望下屆團隊能繼續努力。

交大學生會還表示，學生會行政團隊的每個預算項目與金額，皆受學生議會嚴格事前逐項審查與質詢，學期末更會按決算再次逐項審查，以確保金流的嚴謹與永續經營，相關現金流皆可備查。

交大學生議會也對此事作出回應，只學生會的經費使用符合學生自治法規，並非相關人士所言收受特定團體資金。同時也指出，他們認為鼓勵公民參與，降低同學回鄉門檻，為本屆交大學生聯合會之共識。而且，年初大選期間，亦曾提供返鄉列車供同學搭乘，因此，學生議會也呼籲外界停止臆測。

(中時電子報)