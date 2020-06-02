貴州茅台2日股價小幅開低後，股價開始緩慢上攻，開盤半小時後，股價迅速翻紅，並快速漲近1％左右，市值一度逼近1.8兆元（人民幣，下同）。盤中股價再度刷出歷史新高1427.90元。工商銀行上午股價則略有調整，總市值約為1.79兆元。

A股歷史首次，「宇宙第一酒」超越了「宇宙第一行」，茅台榮登A股總市值冠軍！

工行長期雄踞A股總市值第一的格局。資料顯示，從2003年至今，27年時間裡，貴州茅台股價（複權）也翻漲了超400倍。如此驚人的表現，也吸引了一批價值投資者成為貴州茅台的鐵粉。

貴州茅台的總市值已經超越了工商銀行，成為滬深兩市總市值第一的公司。白酒龍頭超越第一大行，也是屬於歷史首次。

就在昨天，貴州茅台股價剛剛刷出新高，其最高總市值高達1.77兆元，彼時工商銀行已經達到1.8兆元。兩者的總市值差距僅有600億左右。

(旺報 )