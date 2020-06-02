行政院長蘇貞昌今天首度公布「振興三倍券」，每人花1000元可換3000元，從7月15日起使用至12月底，但電商網購等11種品項禁用。國民黨團總召林為洲認為，政府對商家與民眾過於斤斤計較且苛刻，將來一定會有不平之鳴，且徒增方案的複雜性，導致振興沒有效率。

行政院公布民眾可直接到郵局購買，或者7月1日預購，7月15日再到超商領券，也可透故信用卡、電子票證、電子支付等方式領取。林為洲說，振興方案過於複雜，才需要五種方式才可領取，政府未考量到天氣炎熱，數位落差最大的老人家與鄉下人最辛苦，還是要去郵局排隊才能領取，「三倍券」不夠便民。

林為洲指出，由於振興券需自備1千才能換3千，對窮困的家庭仍有困難，對弱勢者很辛苦，現在還傳出掮客兜售幫人領振興券，代領振興券後只轉交1500元，賺取500元。他說，振興三倍券不能找零，要促進民眾消費超過200元與500元面額，雖然立意良善，但民眾要支出更多，恐讓民眾不便。

林為洲說，對弱勢需要幫助的人，要繳交房租、水電費、學費等，反而要增加消費，就沒有幫助到，比如要購買民生物，沒錢還要花超過，造成不便。

對於振興三倍券不可用於電商、儲值、繳納稅費、買股票、禮券、繳罰單、規費、菸品等。林為洲認為，政府對民眾與商家過於「斤斤計較」、「苛刻」，可看出政府的邏輯就是限定受疫情影響的人才能得到補助，但將來一定會有不平之鳴，且徒增方案的複雜性，導致振興沒有效率。

(中時 )