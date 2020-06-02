民眾黨立委邱臣遠今日接受記者訪問表示，行政院發放振興券，將有居留許可的外籍配偶納入資格，對此表示認同也贊成。但對第一線的櫃檯、線上核對人員來說，要如何去認定外配資格？此舉會不會再度引發日前的「紓困之亂」導致基層混亂？政府應該快點說清楚講明白。

行政院今日稍早召開記者會宣布，將針對新冠肺炎疫情，推出振興3倍券，未來民眾可花1千元現金到郵局、銀行，換3千元振興券紙本，而振興券有紙本、電子票證、行動支付與信用卡等4種形式，若選後3者，必須先上網登錄卡號，先刷了3千元，在檢核過符合資格之後，才會退回2千元。票券將於7月15日起上路，使用期限至2020年12月31日止。

行政院也說明，振興券領取資格者，包括：我國民眾、取得居留許可的外僑居留者、外籍及中港澳配偶。

邱臣遠指出，不論是以線上回饋的方式或是現金兌換票券，對於基層執行單位來說，最大的困難是身分資格認定，「最壞的情況可能會和紓困資格認定之亂如出一轍」。現在最令人擔心的狀況是，到時候外配申請兌換振興券時，居留資格要基層人員如何查證？如何執行審核？

邱臣遠說，振興應以便民、方便、快速為最重要的考量，但行政院卻執意要發放振興券，而非現金。而振興應該是盡速刺激經濟，但照目前規劃，振興券要到7月中才上路，還可以用到年底，「照理應該要在3、4個月內用掉」，如此恐怕緩不濟急，也和「振興」有些扯不上關係。

(中時 )