基隆民進黨立委蔡適應今年狂掃10萬多票，大贏國民黨宋瑋莉2萬票，寫下綠營立委連任及得票新紀錄，網傳蔡已獲得民進黨「內定」接棒基隆市長林右昌參選下屆市長。蔡國會辦公室今發文駁斥，報導不是事實，感到遺憾。

蔡適應國會辦公室聯絡人黃健峰表示，對於上報2日報導關於立委蔡適應已獲民進黨中央徵召一事，並非事實，對於有心人意圖以未經查證的不實傳聞發佈新聞，進而轉移社會對高雄市長韓國瑜罷免投票的關注，蔡適應表示遺憾。

蔡適應重申，現階段社會關注的重點是疫情控制與紓困振興，這也是市民最關心也最在乎的事，而他現在最重要的事，就是把立委的工作做好，反映民意給行政機關，守住台灣、振興經濟。

基隆市長林右昌任期2022即將屆滿，國民黨前立委謝國樑、藝人許效舜、民眾黨準祕書長謝立功都被傳有意角逐；47歲的蔡適應曾任3屆基隆市議員、2屆立委，成功爭取潛艦園區落腳基隆，也是民進黨在基隆資歷、歷練最為完整的國防立委。

(中時 )