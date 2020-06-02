新冠肺炎疫情爆發以來，陸港澳僑等境外生已將近一學期無法回台繼續學業，上星期由清華大學與世新大學陸生共同撰寫的〈陸生畢業生的一封公開信〉，並在網路發起連署，截至今(2)日已收到來自兩岸大學師生1100份連署，團隊並同時調查，7成陸生表明願自費隔離，只為回台念書。

該封連署書發起迄今已滿一星期，透過網路在兩岸大學串聯。而發起連署的清華大學與世新大學陸生，再以連署內容進行調查，並於昨(1)日完成「陸生返台暨防疫意願調查結果」。

兩校陸生團隊指出，這份調查主要是對782位參加連署的在學陸生進行，想要了解的是近期陸生返台意願、必要防疫措施配合意願、校外自費防疫意願3個角度。

團隊發現，於在學陸生中，畢業陸生近期返校意願明顯更高，而如果能近期返台，必要防疫措施的配合程度都非常高；即使當校內防疫量能不足，不得不接受校外自費隔離時，仍有超過4分之3的畢業生陸生願意配合。

在配合行前檢疫相關工作上，團隊透過連署書抽樣395名近期希望能返台的陸生，當中高達99％陸生願意完全配合台灣防疫工作，也就是帶口罩、洗手以及保持社交距離，並自主監測健康情況直到回台灣。另外則有94％的陸生願意配合在行前提出必要等醫學證明。

而為了能夠回台灣繼續學業，團隊再抽樣673名陸生，調查是否願意支付檢疫費用，76％的畢業陸生表示，如果校內防疫能量不足時，願意自行支付校外自費隔離，而同時也有72％的非應屆畢業陸生表明，同樣願意支付校外檢疫費用，只求未能回台念書。

費用方面，團隊也進行調查，如果是以校內隔離防疫14天來說，陸生群體預計自費支出上限為新台幣6300元到12600 元之間，另則有接近7成陸生希望自費預算控制在新台幣7700元以下；而自費費用則包括住宿與三餐。

(旺報 )