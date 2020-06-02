林務局今天宣布，本年度的國有林地租金與權利金一律緩徵至12月底，而出租供農用的國有林地，則是本年度的租金與分收價金全免，可望讓兩萬餘名林農獲得紓困。

林務局指出，為降低新冠肺炎疫情對觀光旅遊業及山區林農之影響，儘速恢復產業動能，並減輕山區弱勢林農之生活負擔，本年度租金及權利金一律緩收至12月底。而經管國有林地出租供農業(農作、森林)使用，本年度租金及分收價金則全免，共計免收5249筆租地，可嘉惠約2萬餘名林農。

森林遊樂區或林業文化園區依國產法出租供經營旅館、餐飲及賣店等之租金，全年應繳租金減收20％，依促參法委外經營之案件，109年度當期營收較去年同期減少達15％以上，按其減少比例的2倍減收權利金，依此類推，最高可減收至100％。

林務局這次主動辦理租金、權利金緩收及租金減免部分，承租人免提出申請，促參委外經營案件，則主動協助民間機構辦理各項紓困措施。

(中時 )