美吾華(1731)股東會決議108年度盈餘分配之現金股利為0.6元，董事會任期屆滿改選，李成家董事長續任。此外，懷特生技(4108)、安克生醫(4188)股東會也相繼召開，進行董事任期屆滿改選。懷特生技原任副董陳寬墀任期屆滿，由李伊伶新任；安克生醫原任副長陳寬墀任期屆滿，李伊俐新任。

美吾華集團表示，李成家畢業於高雄醫學院藥學系、政治大學企業管理研究所企業家班第一屆、國立台北科技大學名譽博士。經歷總統府國策顧問、國大代表、中央銀行理事、海基會董事等。

李伊俐為美吾華懷特生技集團李成家董事長之長女，畢業於哈佛大學商學院總裁班、美國羅格斯大學企管碩士、台灣大學財務金融學士、北一女中。經歷英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理、法國東方匯理銀行副總裁、美商花旗銀行經理。

現任安克生醫(股)公司董事暨總經理、美吾華(股)公司副董事長、懷特生技新藥(股)公司董事、聲博科技(股)公司董事、台灣育成中小企業開發(股)公司董事、信義房屋(股)公司獨立董事。

此外，李伊伶為美吾華懷特生技集團李成家董事長之次女，畢業於美國卡內基美濃大學(Carnegie Mellon University)商學碩士、台灣大學會計學士、北一女中。經歷嬌生公司楊森藥廠(Johnson & Johnson)行銷業務經理、勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)風險控管顧問／財務審計。現任懷特生技新藥(股)公司董事、美吾華(股)公司董事、安克生醫(股)公司董事、聲博科技(股)公司董事。

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