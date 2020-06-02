因考量夏季用電尖峰即將來臨，加上台中發電廠（簡稱中火）二、三號機組改善後的排放濃度，遠低於法規標準值，台電2日在台中召開說明會時透露，公司會依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。 台電2日在台中召開說明會，向鄉親說明台中發電廠運轉規劃、減煤減排成效，及地方回饋事宜，也向民眾說明台中發電廠二、三號機的現況，及兩部機組加入供電系統對穩定供電的必要性時，做了上述的表示。

台電表示，中火二、三號機操作許可證，在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。台電考量夏季用電尖峰即將來臨，中火二、三號機也是規劃中確保穩定供電的重要機組之一。

而這兩部機組均已完成環保改善工程，空氣污染物排放明顯減少，改善後的排放濃度，遠低於法規標準值。台電會依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。

台電說，雖台中市政府去年12月25日廢止台中發電廠第二號及第三號機許可證，惟環保署今年2月25日已撤銷該行政處分，並表示許可證回歸展延審查。換句話說，台中發電廠二、三號機操作許可證，在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。

台電認為，台中發電廠今年1月完成第一至四號機的環保改善工程，明顯減少空氣污染物，改善後的排放濃度，除可符合現行空污排放標準，亦已低於台中市政府研擬中的第三次加嚴標準草案，並非外界所稱老舊機組。

台電強調，近來全台各地溫度明顯攀升，夏季用電尖峰即將來臨，同時疫情進入減緩期，工商活動逐漸恢復，台商也陸續回流，整體用電量隨之逐步成長。

台電大修與停機維護的機組，已按計畫陸續歸隊因應用電尖峰，而中火二、三號機亦規劃為供電行列的一員，以確保全國穩定供電，同時增加電力調度彈性，及因應緊急狀態的能力。

至於中火二、三號機加入供電系統的時機，台電評估燃煤機組啟動需較長的準備時間，將依照未來供電情勢需要，提前規劃準備，以因應全民夏季用電需求。

台電指出，為回應民眾對電廠減少空污排放的期待，台中發電廠持續推動短期降載、中期環保設備改善及長期新增燃氣機組，持續減少空污排放，自建廠以來，累計投入空污改善金額達948億元，去年空污排放量已較2014年減少51％。其中一至四號機環保改善工程，今年初已全部完成，其他機組的改善也陸續推動。

台電表示，台中發電廠減煤及減排去年用煤量，已較2014年減少近600萬噸，今年全廠用煤量以不超過1,260萬噸為努力目標。此外，台中發電廠依經濟部指示今年10月起執行「擴大自主減煤計畫」，空污季（10月至隔年3月）最多運轉機組數，將從原承諾八部機組，減為七部，且總發電量不超過六部機滿載發電量。

未來台中發電廠新增燃氣機組後，在「二氣六煤」機組的規劃下，再加上機組空污防制設施，預計2025年空污排放量將較去年再減少五成，屆時，台中發電廠將持續朝兼顧穩供與環保的目標邁進。

(工商 )