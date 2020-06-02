詹子晴（丫頭）、馬國畢1日錄JET節目《命運好好玩》，兩人原先副業經營有成，但無奈受疫情影響，不僅至今有些分店仍暫歇，甚至還因此關店。丫頭旗下手搖飲原先預計3月加拿大、4月加州、5月西雅圖展店，遇疫情只能暫緩，目前大陸北京、成都以及馬尼拉分店，配合當地政策仍暫停營運，馬來西亞生意也受影響，「大阪好不容易恢復營運，但心齋橋沒遊客，生意也不好。」

是否擔心關店？丫頭無奈笑喊：「目前還沒有，但快了。」隨即才「呸呸呸」怕觸霉頭。據了解，她的手搖飲事業全盛時期共22家分店，至今僅剩16家繼續營運。雖然副業受影響，但剛登記結婚的她演藝事業仍旺，近日接下瘦身代言，還為此瘦了9公斤。

馬國畢雞排店收攤。（摘自臉書〉

而馬國畢則是收掉雞排店，慘賠近200萬，目前旗下剩早餐店，債務共計仍有800多萬，「早餐店開始有掉一、兩成，現在又恢復了，因為早餐可以拿了就走。店裡盡量保持通風，做簡單消毒，還把營業時間縮短半小時，拿來做清潔。」他坦言雞排店在疫情之前就在收攤邊緣，「疫情讓我們有台階下。」

副業少了一項，馬國畢靠直播增加收入，「原先找叫賣哥批貨，但他建議，批貨得多加成本，包含倉儲、小幫手費用等，所以加入團隊，以業績抽4成方式合作。」但他提及有些單得賠錢吸引客人，所以直播未必如外界想像賺很大，「直播剛滿2個月，很多眉角還在摸索中。」

(中時 )