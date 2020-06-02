「佛洛伊德之死」造成全美各地出現大規模暴動、警民衝突，美國總統川普（Donald John Trump）甚至批評這是「國內恐怖主義」，揚言可能會以武力陣壓。佛洛伊德（George Floyd）的弟弟泰倫斯（Terrence Floyd）特意前往哥哥喪命地點獻花，並呼籲民眾停止暴動，「做那些事也無法把我哥帶回來。」

佛洛伊德上月25日疑似使用假鈔購買香煙，警方到場後拔槍叫他高舉雙手，隨後將他的雙手放在背後上銬、壓進警車，但後來又被員警拖出車外、壓制在路面上。警察蕭文（Derek Chauvin）用左腿膝蓋整個跪在他的頸部，家屬出示的獨立驗屍報告指出，這正是造成佛洛伊德死亡的真正原因。此案件再度掀起種族歧視議題，也導致全美連日暴動不斷。

據《紐約郵報》報導，泰倫斯1日親赴哥哥死亡地點，並跪在地上獻花致意。他拿起大聲公對現場聚集的民眾和媒體喊話，「你們到底在做什麼？如果我沒來的話，是在搞亂我的社區、到處炸毀東西嗎？」他強調，這些財物是可以被替代的，但生命卻無法替代。泰倫斯說：「做這些事，也無法把我哥帶回來。」

據《kare11》報導，泰倫斯表示很想替哥哥伸張正義，並要求在場的另外三名員警也應該要被逮捕和起訴，並呼籲民眾用另一種方式表達訴求，「讓我們停止吧！好好思考我們的發聲，然後用選票表達。」

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(中時電子報)