高雄市即將在周六舉行罷韓投票，身兼國民黨副祕書長的台南市議員謝龍介，2日利用市政總質詢的時間，公開替韓抱屈。謝龍介問市長黃偉哲「我能否因你主張特赦阿扁就發動罷免你？」如果這樣的理由並不充分，為何韓國瑜依憲法賦予的權利選總統就要被罷免？

罷韓投票只剩4天，謝龍介表示，國民黨與韓市長還是會維持做好市政、宣傳施政的基調，不會動員。但罷韓團體此次做的確實是過火了，甚至還動員學生團體包車，免費領300元，這個部分已經有人提告。

謝龍介認為，選舉與罷免一樣，都要在公平的狀態之下，很多年輕朋友打電話給他，詢問周六是不是要回去？他都說，如果是因為坐車不用錢，那你就坐車，但是也要理解民主的展現，就像他剛剛的質詢，韓國瑜沒有貪汙、沒有重大的危機，還將市政做得這麼落實，適不適合擔任市長？

謝龍介還批評，今年高雄市政府第二預備金用了超過80％，很多議員竟然睜眼說瞎話，指以往到這個時候頂多是用60％，他們不知道因為罷韓投票多花了8000萬元，這些都從二備金支出。

謝龍介強調，針對罷免投票，國民黨的態度仍維持一樣，就是將韓市長做得好的一面呈現出來的。這2個禮拜台南市有很多朋友到高雄街訪，確實有很多朋友比較鬆懈，尤其是比較年長的朋友們。他們也看到，大家對於韓市長的施政及用心都能感受到，期待說周六高雄市民會做一個理性的選擇，國民黨不會去動員。

(中時 )