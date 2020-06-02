高雲翔回北京後首發文。（圖／翻攝自高雲翔微博）

37歲高雲翔2018年在澳洲拍戲時和製片王晶捲入性侵案，今年3月陪審團宣告所有罪名不成立，高雲翔雖重獲清白，和董璇8年婚姻卻早在去年告吹，高雲翔回大陸後一直保持沉默，今(2日)首度在微博發文，替女兒「小酒窩」慶祝4歲生日，引來網友熱評。

宣判出爐後，高雲翔今年3月隨即回到北京，隨後傳出高雲翔託人帶話給《巴清傳》的製作方，要求對方不要換角，但製作方已找來李晨救火幫忙補拍，又因范冰冰、李晨情變，製作方也開始考慮繼續推范冰冰與高雲翔螢幕情侶形象，而人氣受到打擊的高雲翔也傳出未來可能轉戰幕後。

上月傳出，經濟吃緊的高雲翔改攻網拍事業，將手上的名牌貨賣出換現金，還親自跟網友議價。今高雲翔回大陸後首度在微博發文，曬出蛋糕照片簡單寫下：「小酒窩，生日快樂」，頭像也換成一樣的照片，可見仍心繫愛女，網友回應：「希望你能吸取教訓，抵制誘惑，珍惜身邊該珍惜的人」、「沒有看到父女倆的同框有點失望，但還是很開心」、「期待你的回歸」、「你終於更博了。加油越來越好！」。

(中時電子報)