因應新冠肺炎疫情防疫，各國祭出入境管制措施，外籍漁工人權保障聯盟金召開記者會指出，屬於台灣投資登記外國船的「權宜船」，遠洋返港後，船上外籍漁工面臨無法入境台灣，變相成為無證移工，外籍漁工想返國也回不了家，政府也沒有相關機制協助處理，成為三不管地帶，怒批政府相關單位互推責任，造成權宜船規範漏洞，呼籲廢除船移船制度。

台灣人權促進會、宜蘭縣漁工職業工會、國際勞工協會等民間團體今天上午舉行記者會，台灣人權促進會祕書長施逸翔表示，權宜船是指，由台灣人投資經營、船籍登記在外國的漁船，船上的漁工不適用《就業服務法》，台灣政府也無法管，導致外籍移工卡在台灣，卻回不了家。

桃園市群眾服務協會庇護中心主任汪英達說，掛籍萬那杜的大旺與金春12號2艘漁船上3名漁工向他們求助，不僅面臨回不了家的情況，還面臨證件被扣、薪水被扣等情況，甚至還曾有工作20至28小時，只有10分鐘休息吃飯時間的情況。

外籍漁工人權保障聯盟現場播放外籍漁工控訴影片，不僅被仲介限制行動，只能去附近便利商店，甚至會被莫名控訴逃船，過著有如監獄的生活；該名外籍漁工也提到，有時工作20至28小時，卻只有10分鐘休息吃飯時間，有時候休息太久還會被罵，甚至被仲介恐嚇不能向台灣政府通報，如果通報就會被警察逮捕。

外籍漁工人權保障聯盟呼籲廢除權宜船制度，並修訂投資經營非我國籍漁船管理條例，同時農委會及漁業署檢討我國遠洋漁業開放權宜船及境外聘僱漁工業務管轄之合適性。針對3名求助漁工，希望撤銷漁工非法入境的紀錄、取消強制遣返，由漁工自行搭機返國。

(中時 )