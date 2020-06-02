美食外送員去年釀2死悲劇，勞動問題浮上檯面，新北市著手草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，上周邀集相關業者開會研議，初步規畫業者需為外送員投保意外傷害、失能、死亡險，最低保額300萬元，且外送員1日累計外送服務時間不得超過12小時；勞工局表示，目前正彙整各局處意見，最快年底送審市議會。

勞工局表示，「新北市外送平台業者管理自治條例」包括要求業者為外送員投保意外傷害、失能、死亡險，最低保險金額300萬元，也應提供職安、食安及交安至少3小時的教育訓練、履行職災通報義務等。

此外，為保護外送員身心健康，更創先要求業者必須限制外送員1日累計外送服務時間，不得超過12小時。

勞工局長陳瑞嘉表示，上週五由勞動檢查處邀集外送員工會、外送平台業者及專家共同討論，國內兩大龍頭業者Foodpanda、Uber Eats皆派代表出席，針對意外保險額度、工時上限認定及教育訓練方式等事項提出意見。

代表勞方的新北市餐飲代購派送人員職業工會代表說，目前部分平台業者未提供書面契約，恐影響外送員權益。

陳瑞嘉說明，適度限制外送員的每日工時上限，不僅能保障外送員身心健康外，對用路人行的安全亦可獲得確保。未來針對業者未履行法定義務的部分，預計將透過罰鍰加以處罰。平台業者針對草案內容提供外送員意外保險保障、每日12工時上限、3小時教育訓練，均有初步共識，勞工局後續將進行法制作業。

勞工局指出，由於草案內容橫跨勞工局、衛生局、交通局及法制局業務，目前仍在研議中，盼能在保障外送員勞權、消費者食安及用路人行的安全前提下，要求業者確實負擔經營成本，兼顧外送產業發展。

(中時 )