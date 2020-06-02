台南一名方姓補習班負責人，6年前哄騙當時只有13歲的少女「等妳滿18歲一定娶妳」，交往後發生259次性關係，方男一審判刑9年6月，賠償130萬元，二審改判8年6月，最高法院駁回上訴，維持2審判刑，方男確定入獄服刑。

據「自由時報」報導，受害少女升高中後，看清方男是個渣男，不願再與他往來，方男為了挽回，在網路散布少女結交壞朋友消息、行為異常，以致課業下滑，少女不勝流言騷擾，向表姊與阿姨求助，經勸說，才對母親說出曾與方男交往、發生性關係，母親氣得帶她去報警。

判決指出，少女自2012年國小5年級，就到方男開設的補習班上課，補到國中3年級為止，國一時，因為對愛情充滿幻想，對方男相當崇拜。方男2014年1月向少女告白，說等她滿18歲就會與她結婚，少女心動，同意交往。自此到2016年底止，方男經常利用補習機會，將少女帶到3樓房間或地下室發生性關係。

高院法官認為，方男利用少女對愛情的憧憬嚮往與對老師信賴、崇拜，以及對性自主能力和判斷能力未臻成熟，與未成年人交往並多次性交，嚴重影響少女身心發展，惡性非輕，重判8年半定讞。

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(中時電子報)