美服飾電商平台Stitch Fix加州裁員1,400人 13:062020/06/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國服裝線上銷售商Stitch Fix 1日（周一）宣布，由於加州的營運成本不斷高漲，因此決定在該州裁員1,400人，轉往其他州進行投資。 Stitch Fix表示，規劃在其他成本較低的據點招募約2,000名造型師，包括達拉斯、明尼亞波里斯、匹茲堡、克里夫蘭、德州奧斯汀等。 該公司強調，此策略決定與新冠肺炎疫情無關。 Stitch Fix利用演算法和專家為客戶量身挑選時尚服裝的電商平台，目前約聘僱5,100位造型師。 (工商 ) #Stitch #Fix #電商平台 #裁員 #造型師 也許您會感興趣 財經熱門新聞 鐵口2008金融風暴！他3月神預言美國暴動 - 財經 白宮外傳爆炸聲！川普又撂狠話 道瓊期殺了 - 財經 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 即時 大陸加速自製 全球記憶體恐陷紅海 - 財經 重磅！家樂福砸32億 吃下頂好、Jasons超市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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