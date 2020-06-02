美國服裝線上銷售商Stitch Fix 1日（周一）宣布，由於加州的營運成本不斷高漲，因此決定在該州裁員1,400人，轉往其他州進行投資。

Stitch Fix表示，規劃在其他成本較低的據點招募約2,000名造型師，包括達拉斯、明尼亞波里斯、匹茲堡、克里夫蘭、德州奧斯汀等。

該公司強調，此策略決定與新冠肺炎疫情無關。

Stitch Fix利用演算法和專家為客戶量身挑選時尚服裝的電商平台，目前約聘僱5,100位造型師。

(工商 )