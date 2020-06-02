（新光人壽祭出最低利率1％的保單借款方案。資料照片）

後疫情時代，企業與民眾可能需要調頭寸。新光人壽2日宣布，從6月起到8月底，推出線上借款利率最低1％、線下2％的防疫關懷保單貸款專案，優惠期間到2020年底，是目前各壽險公司推出保單貸款紓困專案中，利率最低、期間最長者。

新壽表示，從今年6月1日到8月31日，保戶新增保單貸款逾2萬元，且90天內不得有任何保單借款還款者，即可適用此超低利率，線上借款利率1％，線下、即臨櫃或ATM等借款方式，利率亦降到2％，單次最多借100萬元，且優惠期間到今年12月31日止。

若保戶借滿、借好，即100萬元從6月初起借，到12月底，老保單若平時借款利率7％，7個月就省下3.5萬元的利息，若是借款利率4％的新保單，7個月亦省下1.75萬元，又可調度到資金。

目前有推出保單貸款優惠專案的還有如富邦人壽，祭出200億元保單貸款「疫備金」專案，只要保戶借款30天以上未還款，即可有120天利率2％的優惠，以目前保單貸款利率普遍在4～7％的情況下，借100萬元，保戶四個月下來利息可省6千多元到1.6萬多元不等。

全球人壽亦自今年5月起到8月底，非投資型保單的 保戶若新動用保單貸款，且三個月內無還款紀錄且保單仍有效者，即可有一個月「免息」，即保戶至少借三個月，可省下一個月的利息， 例如借100萬元，利息4％，大約就是省3千多元。

另外還有台銀人壽亦有保單貸款優惠利率方案，即保單預定利率超過2.5％的保單，自從今年4月20日起到12月31日辦理保單借款者，就新 增借款金額從核貸日起到2021年1月31日止，以優惠利率2.8％辦理，也就是明年2月1日起就恢復原保單借款利率計息。

(工商 )