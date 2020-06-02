呂謦煒在臉書發文。（摘自呂謦煒臉書）

罷韓倒數計時，且傳出前高雄市長陳菊將掌監察院，國民黨政策會政研部專員呂謦煒在臉書發文，以高雄近日大雨結合「監察院101財調 0027字號調查報告」為例，指民國99年陳菊市府的「河川整治計畫」經費，只有46％用在整治防洪，砲轟陳菊市府防洪治水既逃避監督，更魚目混珠！提醒高雄民眾「這樣的市府團隊，你希望讓它復辟嗎？」

呂謦煒說，前陣子高雄下大雨，造成多處積淹水，但是水來得快去得也快，似乎代表現在市府的「清淤」卓有成效。相較之下，陳菊市府在高雄執政超過10年，讓高雄舉債上千億，每個人平均約要負債9萬元，在「防洪治水」上又做了多少？其實，陳菊市府「規避監督」又「魚目混珠」的作為，很值得細細深究。

他說，陳菊市府在設置預備金之外，另外設置「準備金」，無明確內容，亦無法得知是否有規避政府採購法之可能，有逃避監督之虞，監察院評：「核有欠妥」！

他指出陳菊市府前水工處99年度「排水防洪」、「溝渠維護」及「河川整治」等工作計畫的「準備金」分支計畫，不僅沒有明確計畫內容，採購金額小於10萬元而大於9.886萬元者，即有9筆，合計89.2115萬元，平均9.9123萬元，接近10萬元的門檻，這樣一來就可以不經公告程序，逕洽廠商採購。這是為規避政府採購法？

前鎮區鎮榮里及鎮東里一帶因地勢低漥，尤以鎮東三街較易受感潮影響不易排水，致「每遇」豪雨及漲潮期造成積水，便於鎮東三街排水幹線出水口處設置電動閘門及抽水機。既然是「每遇」豪雨及漲潮期即造成積水，自當列為年度優先辦理工作，然陳菊市府卻以「預備金」支應，恐有逃避監督之虞！

後勁溪相關工程分列「河川整治」計畫及「溝渠維護」計畫，且均置於二計畫的「準備金」項下，後勁溪整治工程既屬延續性工程，陳菊市府竟於預算先期作業審查程序時將其刪除，再動支「預備金／準備金」支應，也有逃避監督之虞。

呂謦煒說，陳菊市府以「河川整治」為名的計畫，其內涵卻包括景觀工程、下水道展示館、營建物價變動工程款補償，誇大治水防洪經費，魚目混珠，監察院評：「核有欠妥」！

此外，陳菊市府97年僅辦理整治防洪相關工程，98年則增加水質淨化及監測、景觀工程、下水道展示館工程，99年則再增加營建物價變動工程款補償等分支計畫。以99年度為例，當年整治防洪工程占當年度河川整治計畫（決算）的比率僅為46.36％。

另外，陳菊市府將含有景觀工程、水質淨化及監測、下水道展示館工程等之「河川整治計畫」均納入治水防洪計畫，且未充分揭露，誇大治水防洪經費之幅度。

呂謦煒強調，陳菊市府不僅在防洪治水經費中魚目混珠，還疑似規避政府採購法逃避監督，當市區淹水後還大言不慚指責治水「中央八成」。這樣的市府團隊，你希望讓它復辟嗎？

監察院101財調0027字號調查報告：

https：//cybsbox.cy.gov.tw/CYBSBoxSSL/edoc/download/2976

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