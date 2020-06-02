行政院長蘇貞昌今（2）日宣布振興券相關政策，民眾需以1000元現金換3000元振興券，可事先透過郵局等管道取得實體及電子券，自暑假開始消費到年底，實體券包括500元券4張、200元券5張，預算規模近500億元。

蘇貞昌宣布，振興券定名為「三倍券」，因為1千元現金可換3千振興券，並採「三好一最」原則，好領、好用、好刺激、最溫暖。全國民眾都可領，從出生小娃娃到一百歲，隨你高興領，隨你高興吃喝玩樂，但有禁忌，不能買股票、禮券等，在「好刺激」的部分。

不過，網友笑稱，這樣哪有三倍，明明就兩倍，雖然數學是體育老師教的，基本的乘法還是有學的呢！想騙...！有人回應，「騙猴子的，恭喜你不是」、「你沒通過吱力測驗」、「玩文字遊戲，事實上就兩倍而已，硬要說三倍」、「你沒考量到台灣價值常數」、「竟敢質疑政府的數學，是不是五毛小粉紅」！

(中時電子報)