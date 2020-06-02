無黨立委林昶佐今日邀請立法院長游錫堃等多位朝野立委及民間團體召開記者會表示，雖然台灣還不是「開放政府夥伴關係聯盟(OGP)」會員國，但國際仍希望和台灣串聯，而OGP在全球已有79國參與，因此將推動「開放國會行動方案」，盼未來在民間共同合作下，台灣能迎接科技所帶來的民主2.0。

林昶佐說，過去防疫期間的口罩地圖，就是由民間將衛福部擁有的系統資料庫串聯，讓民眾可以很輕易的就知道哪裡還有口罩可以買，這就是脫離了傳統方式，以公開資訊促成更便民的結果，也是開放政府的最好案例。

游錫堃表示，由立法院來提出「優化民主功能、深化民主同盟」，不但符合本次開放國會的行動，未來也要藉此讓立法院更好，更要讓台灣國會這個民主自由的典範，在國際上能見度大幅提升，讓台灣無論是國際地位或形象，都更加正常化。

國發會副主委高仙桂說，台灣曾在2015申請成為OGP會員國，但因為政治因素沒有成功，不過，在民團和行政院政務委員唐鳳努力下，台灣宣示將自主研提開放政府的國家行動方案，希望藉此成為加入OGP的敲門磚，相信國會部門的行動方案能夠提升台灣的參與。

民眾黨黨團總召賴香伶認為，目前許多政策研議仍在政府部門，未來在行動方案上，公私之間的比例必須平等，強調民眾參與，才能讓國會改革與開放透明真正落實。

民進黨團幹事長鄭運鵬說，開放國會、國際參與已是全民共識，立法院連黨團協商都已經直播，在國際上十分罕見，未來希望能落實硬體改善。

時力立委王婉諭表示，目標是讓國會權責更加相符，例如推動國會調查權、讓功能更全面，會是未來希望努力的方向。

國民黨團總召林為洲指出，除了國家機密以外，政府所有決策都應該開放，對人民最好，目前政府相較國會是稍微落後。對此也當場自嘲，國民黨作為在野黨，「不開放、不透明和黑箱，是我們文化最需要改革的一部分」。

(中時 )