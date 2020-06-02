行政院長蘇貞昌宣布刺激消費的振興券措施定名「三倍券」，花1000可享2000元回饋，悠遊卡公司董事長陳亭如表示，因應三倍券上路，包括悠遊付、所有記名悠遊卡及悠遊聯名卡，皆會加入三倍券振興方案，對於通勤族是一大優勢，包括購買1280月票的民眾就可以輕鬆完成，只要在年底前消費滿3000元，就可以享2000元回饋，並無使用期限。

陳亭如說，對消費者而言，透過悠遊卡或悠遊付三倍券都有3大優點，一、可用於交通支出，包括捷運、公車、YouBike、1,280月票、計程車都行，是通勤族、月票族、計程車族最佳選擇；二、收到回饋的2000元可直接加值／儲值，使用無期限；三、用多少就嗶多少，不受面額限制。

悠遊卡公司表示，商家使用悠遊卡收款也有2大優勢，一、目前已有10％至15％消費回饋方案正在進行中，7月因應三倍券還有振興加碼，全力支持在地店家；二、商家第二天就可收到現金，除了防疫衛生也可節省跑銀行時間。

(中時 )