中國第十三屆全國人大會議通過「港版國安法」，川普雖取消對香港特殊待遇，市場原憂心美中貿易戰場轉向香港。但本周以來香港恆生指數持續走高，恐慌情緒下降。富達國際亞太區投資長Paras Anand認為，3理由，美中貿易戰場不太可能轉向香港。

(1)考量香港經濟對出口的依賴降低，且僅佔GDP的一小部分，美國取消香港特殊待遇或暫停香港作為與大陸區隔的關稅區的影響有限；而若是禁止港元和美元之間自由兌換，實施起來卻更複雜，且勢必損害美國在香港的投資和利益。

(2)香港作為國際金融中心的地位，對中國的重要性日益提高。中國緩慢且穩定放鬆對資本管制的舉措，意味著香港一直是中國企業贏得更廣外國投資者的重要門戶，例如滬港通或債券通等計劃，而且除倫敦和紐約外，香港也是全球投資者進入中國的地方。美國將部分商品回歸香港的事實，證明香港作為金融中心的戰略重要性。富達認為，這種趨勢將會持續，尤其是在涉及中國高科技企業的情況下，這些公司迄今是最具活力和價值的公司。

(3)香港對美國相對重要：美國每年與香港的商品和服務貿易順差超過300億美元。美國在香港的直接投資累計超過800億美元。超過一千家美國公司在香港設有分支機構或地區總部，且超過8萬的美國人居住在香港。

(時報資訊)