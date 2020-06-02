隨著中鋼7月盤價開高，鋼鐵剪裁及通路商新光鋼(2031)下半年營運可望同步轉好；新光鋼第二季在營建、風電、太陽能等訂單續旺帶動，業績持續成長，全年來看，有機會逐季向上。

隨著營建需求強勁，新光鋼4月營收7.33億元，年增15.4%；今年前4月營收28.8億元，年增9.74%，今年營收回復成長，主要受惠於上半年營建以及建廠熱絡，公司也看好台商回流商機是今年的成長動能。

另外，新光鋼布局離岸風電，第二季起，新光鋼將開始出貨沃旭等客戶基樁鋼管，目前為出貨初期，預計7月後逐漸放量，營收貢獻更明顯。

新光鋼積極布局風電事業，除持有世紀鋼子公司世紀風電8%，自家也成立「前端離岸風電設備製造公司」，規畫年產能4~6萬公噸，主要出貨給沃旭；法人推估，風電每月約挹注營收1~2億元，今年可望貢獻新光鋼10~15億元，推升全年營收成長1成以上。

新光鋼第一季本業轉盈，但受投資世紀鋼股票造成業外虧損影響，單季稅後虧損1.1億元，每股淨損0.35元。展望第二季，隨著營建等需求持續熱絡，加上第二季起加入風電、太陽能訂單挹注，法人預估公司第二季有望轉虧為盈。

展望下半年，中鋼7月內銷盤價開漲，鋼價將止跌回穩，公司將規劃跟進調漲產品價格，並預期整體需求可望在疫情趨緩下回溫。

(時報資訊)