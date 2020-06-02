行政院宣布推出「振興三倍券」協助振興刺激國內消費力道，自7月15日起使用至年底。包括漢來美食（1268）、乾杯（1269）、王品（2727）、豆府（2752）等餐飲業者對此均樂觀其成，並表示將根據細節，研擬推出讓消費者更「有感」的對應促銷方案。

行政院長蘇貞昌今（2）日上午召開「振興券方案記者會」，宣布將推出「振興三倍券」，每人支付1千元可換得3千元「三倍券」，採「3+1自由選」方式購買，目標達成「3好1溫暖」目標，7月15日起領取、可使用至年底，預計可創造1千億元效益。

對此，餐飲業者均表示樂觀其成，期待能為產業注入更多消費力道。豆府及樂尼尼均表示，內部將討論是否因應推出相關促銷方案，王品則表示團隊早有配套規畫，將針對政府說明細節再微調，爭取讓民眾在王品集團消費更有感好用。

漢來美食表示，先前已討論過許多擴大振興券效益方案，今日政府正式公布後就會著手規畫執行。內部目前預期應會推出4人套餐，除了行動支付消費滿3千回饋2千外，再加上餐廳加碼折扣。實體券部分則將視面額及使用方式調整，看看可怎麼配合。

漢來美食指出，旗下「漢來海港」過去餐券均要一次購買11張，此次預計將因應推出振興券，推出較小額、人數較少、可一次使用的優惠方案。乾杯表示，台灣消費市場回溫，預期可帶動2成業績，為貼近消費者付費習慣，街邊店也增加電子支付服務因應。

(時報資訊)