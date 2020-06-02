有鑑新冠肺炎在全球大流行後所帶動的醫療生態改變，遠端醫療監控將是未來重要的趨勢，萊鎂醫（6633）宣布與國立中央大學團隊、顒慧科技簽立合作計劃，共同開發「新冠肺炎隔離患者之智慧雲端監控系統」，將提供新冠肺炎及未來大規模流行病隔離患者一個遠距照護雲端服務平台。

萊鎂醫表示，新冠肺炎目前沒有核准的可治療藥物，臨床上大多是以提昇或維持患者的自身免疫系統功能做為主要措施。因此，在治療過程中，患者每日生理狀況的定期量測紀錄成為臨床判斷的重要參考依據。目前新冠肺炎的確診患者依症狀可分為無症狀、輕症、中症及重症，疫情統計資料顯示，90％患者是無症狀、輕症及中症患者，在臨床上需要針對此一族群進行妥善照護，避免病情加重。

由於疫情發展迅速，確診人數增加，治療時間長等因素，造成生理監測裝置嚴重不足，只有重症患者才有機會分配使用。新冠肺炎患者必須在隔離環境中接受治療，為減少照護人員的接觸傳染風險，患者生理訊號必須能夠藉由無線傳輸，提供遠端照護人員做為治療的參考依據（Telemetry）。

為此，萊鎂醫將應用美國FDA核可之呼吸治療相關技術，搭配顒慧科技與中央大學開發，以AI輔助治療系統獲得美國FDA EUA緊急使用授權之雲端服務平台，以穿戴式生理監測儀收集血壓、心律、體溫、呼吸頻率、血氧濃度等患者即時生命徵象資訊，透過WiFi連線上傳雲端系統，醫護人員可隨時透過手機、平板做遠端監控，在醫療資源有限的情況下，提供患者更佳的照護品質，並且減少醫護人員感染風險與照護負擔。

(工商 )