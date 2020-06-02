遠傳friDay影音今（2日）宣布與全台前三大多系統媒體通訊業者TBC台灣寬頻合作，將APP刊載在最新發表的「t.Gateway 4K安卓機上盒」中，為此新款機上盒首波合作的OTT平台之一，遠傳friDay影音也針對TBC用戶祭出限時優惠。

遠傳friDay影音積極佈局大螢市場，搶攻家用市場市佔率，不僅開發進入所有智慧連網Android TV，讓觀眾可直接下載遠傳friDay影音APP，並且支援Apple TV、Chromecast，以及OVO、BANDOTT、小米盒子S/3S國際版等多款電視盒。

TBC台灣寬頻是台灣前三大，旗下所屬系統台暨經銷商之經營區域涵蓋桃園市、新竹縣、苗栗縣以及台中市，目前擁有近75萬的有線電視收視戶；最新「t.Gateway 4K安卓機上盒」採用Android TV認證的4K電視機上盒，整合超過200台數位有線電視，還能看遠傳friDay影音，豐富又多元的影音內容，搭配藍牙語音遙控器，只要使用遙控器上的Google語音搜尋即可。

遠傳friDay影音內容涵蓋好萊塢強片、韓國影劇、日台陸劇、跟播動漫、綜藝以及在地內容等，不受時間限制，隨選即播；還有4K影劇《音速小子》、《杜立德》、《1917》、《國際橋牌社》…等6月精彩新戲，搭配大螢幕絕對挑戰你的視覺極限美感。

遠傳friDay影音天數儲值型方案分為597元/90天、1194元/180天和2388元/360天三種，歡慶TBC最新機上盒上市，即日起至9月30日，TBC用戶可直接透過機上盒掃描friDay影音QRCode、TBC全台門市、或客服電話等方式，即可以獨享優惠價480元申辦遠傳friDay影音3個月，再送6張單片券。

(中時 )