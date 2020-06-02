苗栗縣立苑裡高中國中部積極參加文狀元競賽，加強培訓學生寫作技巧。（苗栗縣立苑裡高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣文狀元選拔競賽成績出爐，縣立苑裡高中國中部共有8名學生獲獎，得獎數較去年倍數成長，是全縣獲獎數最高的國中，校長張逢洲表示，文狀元比賽對學生會考作文能力提升有加分作用，除了老師鼓勵學生參賽，圖書館及行政團隊上下一心才有如此優異的成績。

縣立苑裡高中國中部得獎學生分別為，7年級組：榜眼黃鈺茹、探花孫如鈺、進士羅心妤、秀才邱尹宣及劉定綸；8年級組：榜眼江宜蓁、秀才曾紫芸及黃自廷。

黃鈺茹表示，國小參加文狀元競賽時未獲評審青睞，與獎牌擦身而過，升上國中通過校內初賽後，努力閱讀書籍再和同學分享心得，果真皇天不負苦心人。

孫如鈺表示，在學校文狀元的培訓中，學習到如何巧妙地運用寫作技巧，包含修辭、文章結構等，學以致用、經驗難得，讓她對寫作更有信心。

江宜蓁不僅獲獎還是班級模範生，她說，國一參加文狀元獲得進士獎，這回通過校內初賽，日復一日的練習寫作，縣賽猜題結果沒中，幸好是爺爺的童年故事給了她寫作靈感，順利晉級獲得榜眼獎殊榮。

校長張逢洲提到，文狀元競賽由校內國文科團隊負責指導學生寫作，導師則鼓勵參賽學生為個人及學校爭取榮譽，另外，感謝慈濟慈善基金會援建完成第1期校舍，提供師生更好的學習環境，有效率地準備比賽。

(中時 )