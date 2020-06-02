日本等國陸續解封，但台灣並未被列入這些國家第一波解封名單；民進黨前立委沈富雄金在臉書表示，陳時中的問題來了，問題剛開始而且是自找的。

他表示，努力也努力過了，光環也戴足了，甜頭也嚐夠了，神壇也坐久了，趕快做好解封的佈署吧！

沈富雄今在臉書指出，陳時中的問題來！陳時中防疫的前半階段的輝煌戰果埋下了下一階段麻煩的種子。陳時中防疫的理論與實踐，做法獨特，成績斐然，卻得不到國際的認同與青睞。

日本讀賣新聞報導，日本解封國際航班的第一波四個國家（澳、紐、越、泰）並沒有把台灣入列，今天又傳聞相繼解封的澳、紐、希臘諸國也都未將台灣納入。駐日代表謝長廷臉書上表示各國在評估解封不外基於下列三點考量：(一)疫情控制、(二)雙方是否願意平等互惠、(三)政治因素。

沈富雄說，以台灣今天和日本，尤其是安倍的交情，應該不是第三點，否則就是謝代表的失職與無能。

他指出，中央疫管中心發言人莊人祥昨天剛把解封對象分為四級，日本被列為風險相對高，必須嚴控的第三級，台灣自詡防疫成就，以閨中處子對酒國名花，要平等互惠，陳時中必須想辦法解套。

他說，至於台灣堅壁清野、一毒不染的防疫成就沒有得到認同，這一點他為台灣也為陳時中叫屈，不相信台灣的檢疫能量及被動採檢的方式足以充分顯示確認的真正數目。他完全不認同這種看法，這是欲加之罪，何患無辭？

他說，自己認同中央疫管中心目前不做PCR抗原普篩，這不是篩檢能量的問題，而是我堅信台灣當下沒有帶原者，想要逮捕現行犯必定徒勞無功。

為今之計，只有用具有公信力的抗體篩檢方法（如Roche藥廠），篩檢起碼50,000人，他估計台灣的盛行率不到1／10,000，樣本太少，世界各國仍然不會相信台灣的功力。

(中時 )