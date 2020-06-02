宜蘭縣冬山鄉三奇村的稻間美徑，有宜蘭版伯朗大道的美名，雖然新冠肺炎疫情讓遊客數大減8成，但近期遊客數增多，預期6月7日解封後人潮將會湧入，但冬山鄉公所今天（2日）表示，因天氣轉熱，稻子轉黃漸熟，預計在2周後美徑旁的稻田就會陸續收割，要賞冬山限定美景得把握時間。

冬山鄉公所觀光產業發展所所長江立偉表示，三奇村稻間美徑的稻田預計再過2周就會陸續收割，原因與天氣有關，因近期天氣佳，稻子熟得快，如果農民不收割，因稻穗過重加上下雨而倒伏，會有發芽等問題。

江立偉說，農民都會配合鄉公所，讓遊客有比較長的時間欣賞美景，但農民也得顧生計，且農作有颱風影響等風險，農民收割稻子「只會提早，不會延後。」

江立偉表示，雖然預計今年6月中後稻子會陸續收割，但鄉公所緊接會在7月18日辦理風箏節，雖然受到疫情影響，遊客數少8成，但5月31日、6月1日兩天，各有約1700人到高台賞景，遊客數增加明顯，歡迎遊客到冬山一遊，但遊客賞景時切莫摸稻穗，以免掉穀。

(中時 )