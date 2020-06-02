即將於6月8日上櫃的昇佳電子（6732）今（2）日進行上櫃公開承銷抽籤，中籤率僅有0.22％，也就是說1萬人只能中22人，至少是近年罕見的新低。

昇佳電子公開承銷申購日至5月29日，原本申購量達351,810筆，但廢單高達3萬多張最後申購合格標單為321,023筆，此次公開申購量僅有736張，因而創下歷史超低的0.22％中籤率。

昇佳電子此次以498元價格公開承銷上市，在市場共募集36.65億元，但實際凍結市場資金約為1,600億元，盛況空前，並改寫多項新紀錄。

(工商 )