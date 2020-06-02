昇佳電子中籤率0.22％ 創歷史罕見新低 13:202020/06/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昇佳電子中籤率0.22％ 創歷史罕見新低(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 即將於6月8日上櫃的昇佳電子（6732）今（2）日進行上櫃公開承銷抽籤，中籤率僅有0.22％，也就是說1萬人只能中22人，至少是近年罕見的新低。 昇佳電子公開承銷申購日至5月29日，原本申購量達351,810筆，但廢單高達3萬多張最後申購合格標單為321,023筆，此次公開申購量僅有736張，因而創下歷史超低的0.22％中籤率。 昇佳電子此次以498元價格公開承銷上市，在市場共募集36.65億元，但實際凍結市場資金約為1,600億元，盛況空前，並改寫多項新紀錄。 (工商 ) #昇佳電子 #中籤率 #公開承銷 #申購 #歷史 也許您會感興趣 財經熱門新聞 重磅！家樂福將併購頂好超市 Jasons Market也打包 - 即時 白宮外傳爆炸聲！川普又撂狠話 道瓊期殺了 - 財經 友訊市場派大獲全勝 新董座卻吃閉門羹 - 財經要聞 - 工商時報 如果英國不用華為 它會付出什麼代價 - 財經 鐵口2008金融風暴！他3月神預言美國暴動 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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