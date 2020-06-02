中國物流與採購聯合會2日公布5月份中國物流業景氣指數為54.8，較上月回升1.2個百分點；中國倉儲指數為50.4，較上月回升0.1個百分點，顯示需求正在回溫。

中新網報導，中國物流與採購聯合會指出，5月份業務總量指數回升，業務活動趨於活躍。5月份，業務總量指數為54.8，比上月回升1.2個百分點，反映出隨著市場需求持續釋放，物流業務活動趨於活躍。

中國物流與採購聯合會介紹，5月份新訂單指數回升，需求穩步回升。5月份，新訂單指數為54.2，比上月回升0.2個百分點。反映出需求回暖，訂單增多，為後市物流行業保持回升態勢奠定基礎。

中國物流資訊中心主任何輝認為，5月份，隨著供應鏈上下游趨於活躍，供需兩端繼續回暖，物流業景氣指數繼續保持平穩回升的態勢。從各單項指數看，除庫存周轉次數指數走勢趨緩外，其它各項指數都繼續保持回升。

其中資金周轉率指數回升，顯示出企業資金緊張的情況有所改善，同時物流服務價格和企業效益指數回穩，反映出物流企業經營惡化的趨勢有所緩解。

從行業看，物流各行業指數均繼續保持回升態勢，其中道路運輸業和水上運輸業業務量指數明顯回升，受線上消費保持活躍的影響，快遞業業務量繼續保持快速增長。

從區域看，東部、中部和西部地區物流活動均不同程度加快，東部地區回升勢頭強勁。從企業規模情況看，大中小微型物流企業業務量需求均有增加，其中小微型物流企業加速回升。

(工商 )