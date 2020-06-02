前晚美股先跌後回升，但中美緊張關係升溫，市場觀望氣氛濃厚，加上A股走勢偏弱，港股2日早盤雖曾彈升逾200點，之後升幅減半，國企指數午盤更由升轉跌。

恒生指數2日開高59點，最多一度上漲262點，高點到23,995點，但未能突破24,000點大關。此外滬深兩市午盤轉跌，影響恒指升幅削減逾半，恒指午盤暫收23,823點，升90點，漲幅0.38％；國企指數午盤收9,812點，跌21點，跌幅0.22％，半日成交量599.6億港元。

(工商 )