港股午盤收升90點 升幅收窄 13:192020/06/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前晚美股先跌後回升，但中美緊張關係升溫，市場觀望氣氛濃厚，加上A股走勢偏弱，港股2日早盤雖曾彈升逾200點，之後升幅減半，國企指數午盤更由升轉跌。 恒生指數2日開高59點，最多一度上漲262點，高點到23,995點，但未能突破24,000點大關。此外滬深兩市午盤轉跌，影響恒指升幅削減逾半，恒指午盤暫收23,823點，升90點，漲幅0.38％；國企指數午盤收9,812點，跌21點，跌幅0.22％，半日成交量599.6億港元。 (工商 ) #午盤 #升幅 #國企指數 #恒指 #港股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 重磅！家樂福將併購頂好超市 Jasons Market也打包 - 即時 白宮外傳爆炸聲！川普又撂狠話 道瓊期殺了 - 財經 友訊市場派大獲全勝 新董座卻吃閉門羹 - 財經要聞 - 工商時報 鐵口2008金融風暴！他3月神預言美國暴動 - 即時 如果英國不用華為 它會付出什麼代價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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