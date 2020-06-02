後疫情時代身心需要療癒，不能出國就到擁有台版「越後妻有」美譽的漂鳥197-縱谷大地藝術季，欣賞10位國內外藝術家的藝術創作吧！其中，阿美族三位藝術家分別創作-「我要有個家」、「何時」、「火」，成為超吸睛的藝術亮點，預料也將成為今夏台東池上拍照打卡的新景點。

漂鳥197-2020年縱谷大地藝術季，為了讓民眾對於藝術家創作的過程更加了解，今年在開展前完成布展5件作品，分別分布在池上農會舊穀倉及大坡池周邊。

其中，「我要有個家」是噶瑪蘭族與阿美族藝術家陳正瑞為2020漂鳥197創作的作品，以竹編技法，從主體的視覺，看到後面連綿不絕的小鳥窩，有著看似被包圍的安全與歸屬感，這個創作安置在賞鳥屋旁的草地，希望讓大坡池的鳥類有棲息之地，也藉由鳥的停留與離開，使作品跟遊客有更多互動。

陳正瑞的創作語言總圍繞原住民對土地的歌詠、對自然的崇拜，作品對傳統原住民的祭儀與親族間互動關係，用細膩的描述刻劃，藉由作品的呈現，對母族的濃郁情感，得以轉換成光和熱的能量。

Talaluki志明-阿美族藝術家，現居於臺東都蘭部落。他的作品向來以大型公共藝術為主，最擅長鐵塑，也常運用漂流木當作複合媒材，本次帶來的作品「何時」，以漂流木為基礎，打造一位擁有歲月及智慧、坐在池邊垂釣的老人，也邀請來客陪他坐坐。

阿美族青年拉飛．邵馬(Lafin Sawmah)，從未受學院訓練的他，作品卻屢屢受到國外展覽肯定。Lafin的作品以木雕為主，但是幾乎見不到傳統原住民的圖騰和語彙，反而是一種更抽象且當代的線條和風格。

本次創作拾火 Kalo’orip，Kalo’orip是阿美族語，意指生活的依靠。以「火」為主題，創作出火之意象的巨大木頭雕塑，來呼應生命的起源。人們仰賴著「火」生活，也向「火」學習智慧。在原住民的傳統祭典裡，人們牽起彼此的手圍繞著「火」一起吟唱、一起舞蹈，我們也一起感謝大自然，感謝祖靈。

(工商 )