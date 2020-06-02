晟德（4123）宣布子公司玉晟生技旗下轉投資北京加科思新藥研發公司（簡稱加科思）與全球型生物製藥公司艾伯維達成全球戰略合作，共同開發和商業化作用於癌細胞和免疫細胞關鍵靶點的蛋白酪氨酸磷酸（SHP2）抑制劑。

晟德表示，加科思早期臨床階段SHP2項目JAB-3068和JAB-3312，為專門用於抑制SHP2活性的口服小分子藥物，通過此次國際合作案將能拓展加科思在突破性創新產品的全球開發能量。

據雙方協定約定，艾伯維將獲得加科思SHP2項目的獨家許可權；加科思將繼續開展JAB-3068和JAB-3312的早期全球臨床研究，直到艾伯維開展全球的開發和商業化，相關研發費用將由艾伯維承擔。而加科思則有權在項目開始註冊性臨床研究之前行使權力以獲得SHP2專案在中國、香港和澳門的獨家開發與商業化權力。

北京加科思新藥研發公司的實驗室坐落於中國北京和美國波士頓，實驗平臺擁有開發蛋白磷酸、KRAS和其他轉錄因子的變構抑制劑技術。

晟德集團暨玉晟生技董事長林榮錦指出，目前持股加科思15.05％。SHP2抑制劑瞄準全球高度矚目的腫瘤藥開發靶點，加科思團隊設計出的小分子藥物攻克科學界數十年來未解的難題，除快速推進臨床，並受到國際肯定。

蛋白酪氨酸磷酸（SHP2）是細胞中RAS/MAPK通路的重要信號調節分子，許多致癌的基因突變都是依賴SHP2的活性來促進腫瘤生長，此外SHP2也是控制細胞激素及免疫細胞反應的重要調控因子，因此，抑制SHP2被認為除可抑制癌細胞生長，也藉由調節免疫功能啟動抗腫瘤效用，雙管齊下。

(工商 )