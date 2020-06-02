張理國／台北報導

行政院推出電子及實體「振興三倍券」，經濟部長沈榮津提出算式，強調三倍券可創造1112億的振興效果。主計長朱澤民也說，三倍券近500億元預算，將在2100億特別預算中支應。

針對振興三倍券可創造1000億效果，沈榮津表示，民眾的1000元，加上政府的2000元，共有3000元，平台業者加碼打8折，等於3000元到了平台後就效果變成3750元，加上店家又再打8折促銷優惠，效果又變成4687多元，若以總數2359萬人國人加上15萬有居留權配偶，乘以4687元，效果就是1112億元。

朱澤民則說，三倍券的經費來源，在政院的追加預算中原有110億元，三倍券預算會有近500億元，差額近400億，經濟部原在新冠肺炎整體預算有970億元，先在此額度移緩濟急，若不夠再由其他部會有餘額支應，經費絕對沒有問題，都會在2100億元內支應。

振興券,三倍券,行政院,蘇貞昌,李孟諺,丁怡銘,龔明鑫,唐鳳,沈榮津,徐國勇,蘇建榮,朱澤民

(中時 )