清華大學與世新大學陸生共同發起網路連署，1星期累積逾千份兩岸大學師生加入。團隊兩名陸生表示，由於回台時間始終是未定之數，兩岸關係又充滿不確定性，不只周圍已有不少陸生因防疫而休學，沒有拿到文憑，現在不知道是要實習還是求職，因此呼籲讓有畢業需求的陸生先返台，好讓生涯規畫得以進行。

世新大學碩二吳姓陸生表示，他的碩士論文已經寫完，但受疫情影響，這半年整個學期都無法回到台灣，學校很幫忙，論文口試已透過線上的方式完成，但眼前必須解決的問題還很多，其中最麻煩的事情，當屬不知道何時才能拿到畢業文憑，而在大陸就業，用人單位多需要查收新鮮人的畢業證書，也需要確定何時能開始上班，「現在到底要找實習還是正職工作，真的是無所適從，返台時間遲遲不確定，我的生涯規畫只能擱置，現在也不知道要做什麼！」

該名陸生還提到，他是文組學生，畢業條件還算好達成，只要完成論文即可，但理工科系的同學情況就比較艱困，必須到學校裡的實驗室做實驗，這方面的條件無法滿足，確實不少陸生選擇休學或延畢。眼看陸生同學們就學權益恐不保，才會決定一起發起連署書，表達訴求，至少能上有畢業需求的陸生先回台灣完成學業。

清華大學一名陸生碩士生指出，身邊也有不少碩博士陸生已經休學，但以團隊發起的連署來看，本來以為休學陸生前來連署的比例會較多，但實際上卻是畢業陸生連署人數高，並且大多是在學陸生。

該名清大陸生也提到，台灣這次疫情控制得非常好，之前已有不少大學校長、主管，拋出分批次開放陸生回台的作法，「我不知道是哪個環節卡住了」，之後消息便不斷延滯，其中特別是應屆畢業生最為焦慮，「寒假過後，眼看我們就回不去了」，像是理工科學生還得到學校實驗室做實驗，大陸網路又不比台灣方便，碩博士許多克能也得當面討論，讓課業進度全部都無法進行。

該名清大陸生還說，在陸生群體中，確實是畢業陸生返台意願最強烈，但現在不只疫情，包含兩岸關係又充滿不確定性，以後知否能在台灣讀書，現在來看都是問號，「加總所有原因，都讓陸生情緒在這半年憋很久，非常低落」。

(旺報 )