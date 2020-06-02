時力立委邱顯智今日發出聲明表示，政院推出振興3倍劵，但之後會不會發生有人收購振興券領取權，進而套利抵銷創造消費的狀況，這部分必須要去注意。

行政院今日稍早召開記者會宣布，將針對新冠肺炎疫情，推出振興3倍券，未來民眾可花1千元現金到郵局、銀行，換3千元振興券紙本，而振興券有紙本、電子票證、行動支付與信用卡等4種形式，若選後3者，必須先上網登錄卡號，先刷了3千元，在檢核過符合資格之後，才會退回2千元。票券將於7月15日起上路，使用期限至2020年12月31日止。

邱顯智指出，政院的振興3倍劵，混合了紓困與振興的考量，基本上還是一個變種的消費劵，政府支出1，創造1.5，可以稱為1.5倍消費券。

邱顯智說，政府針對弱勢朋友採取直接匯入1千元現金的振興方式，值得肯定，但其實這是因為紓困沒做好，才需要透過振興券來補強。所謂的振興券，其實只是延長紓困，看起來像是振興紓困混合體，可能可以衝高GDP，但對產業的振興效果尚待觀察。

邱顯智表示，馬英九時期推出消費券，在政府支出部分增加856億元，但最終結果離規劃的GDP增加363億元有很大落差。而這次的振興券期待能額外增加230億元，但如何被避免用於日常支出而非日常支出消費，目前還看不出來。

(中時 )