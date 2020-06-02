《境外資金匯回管理運用及課稅條例》自2019年上路至今9個月，將於今年8月滿周年，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行指出，經濟情勢隨疫情趨緩後逐漸回溫，客戶對於專法的詢問度也同步升溫，目前國泰世華銀行承作件數與金額皆居民營銀行領先地位，國泰世華銀行也建議，專法首年優惠已進入倒數2個月，應把握適用期及早規劃。

根據財政部截至5月14日止的最新統計，實際匯回金額即將突破千億元大關，國泰世華銀行表示，自本土病例零確診後迄今，詢問度較疫情嚴峻期間增加3～4成，而專法首年優惠也已進入倒數階段，於8月14日前提出申請，並在「核准函規定期限內匯回」者，即可享8％稅率優惠，若匯回資金進行實質投資可再退稅一半，即最低4％稅率，8月15日後提出申請，則適用稅率10％，相較於首年增加2％。因此無論個人或企業皆應把握最佳時機，享有最優惠稅率。

國泰世華銀行觀察，專法上路後，客戶最關心的問題包括：回台資金多久後可以自由運用、金融投資有何限制、實質投資的標的建議等。由於每一個案複雜程度都不同，為有效協助客戶完成資金回台，國泰世華銀行規劃「全程單一服務窗口」，一方面提供境外的預審服務，加速申請流程，另一方面，針對實質投資標的，則充分整合豐富集團資源，提供創投基金、投資配置與財富傳承規劃等完整的財富管理服務。

國泰世華銀行表示，目前承辦的「個人戶」相對於「企業戶」踴躍，國泰世華銀行提醒，以個人名義匯回者，須以「境外同名帳戶」匯回，同時若客戶尚未約定以電子轉帳撥轉資金時，可能需要本人親赴匯出國家辦理，且取得核准後一個月內需將資金匯回。

(時報資訊)