繼2家美系外資對聯發科(2454)前景給予樂觀預估後，港系外資也針對聯發科出具最新研究報告，認為在美中關係緊張下，除華為外，其他大陸品牌也會增加對聯發科採購，故將其目標價調升到565元目標價、維持優於大盤評等，聯發科今股價開高持穩，大漲逾4.5%，股價最高達490元，持續朝向500元大關靠攏。

港系外資表示，估計聯發科在2019年售出了約2.75億顆的4G SoC，出貨廠商分布，vivo佔聯發科22%出貨量、OPPO占比18%、華為占比12%、傳音占比8%，小米則占比7%，整體加起來佔聯發科4G出貨量的66%，現階段美國對華為制裁加大力道，假設華為到2021年第1季度將耗盡海思麒麟晶片庫存，並且不能或無意願向高通購買，則預測華為智慧型手機出貨量從2019年的2.41億支下降至1.67億支，該下修時間點會出現在2021年、2022年，主因是大陸地區的市占率減少所致。

港系外資表示，無論美國最後對高通是否真的有實施禁令，但觀察到的是目前大陸智慧型手機品牌確實都減少對高通晶片的使用，相較於先前4個季度，聯發科出貨成長43%，但與此同時，高通卻是減少9%，OPPO、realme、vivo，特別是小米均增加了從聯發科的購買的晶片，預計未來華為對聯發科每年的晶片採購量有機會增加2000萬顆，貢獻聯發科2021年、2022年的獲利成長約5%、3%，將目標價調升到565元目標價、維持優於大盤評等。

港系外資表示，2020年預計聯發科智慧型手機SoC銷售將從原先預估的3.49億顆增加到3.67億顆，且華為事件影響最大的時間點會是2021年，增加智慧型手機SoC將增長至5.52億顆，到2022年將增長至568億顆。

(時報資訊)