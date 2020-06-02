蘋果（Apple）首度參加大陸天貓電商平台促銷活動，iPhone手機大打八折，拚搶市占率，昨天（1日）首賣創下5小時成交額5億元人民幣的佳績。外媒分析師指出，蘋果有意打鐵趁熱，推升iPhone買氣。

蘋果參加天貓促銷活動，官方旗艦店的iPhone 11系列及XR產品，在6月1至3日大特價，每買滿300元人民幣，即可獲扣減40元人民幣，並可以天貓優惠券使用，最高可享八折優惠。此外，4月剛發布的平價新機iPhone SE，也會於下月1日至20日在蘋果天貓旗艦店減價200元人民幣出售，並提供免息分期。惟蘋果大陸官方網站並未發布降價訊息。

CNBC報導，蘋果通常會嚴格控制第三方賣家的價格，但還是常常有打折的情況。IDC研究經理Will Wong指出，這是蘋果第二次參加618活動，去年參加反應很不錯，在疫情後的需求緊縮下也帶動了需求。

CNBC最近的一項分析顯示，隨著經濟復甦，蘋果4月份銷量在大陸出現了強勁反彈，蘋果希望這些促銷活動能夠吸引更多iPhone老用戶升級手機。

陸媒則提到，目前對蘋果來說，銷量才是王道，因為蘋果賺錢的利器不只是硬體，還有軟體，因此iPhone手機銷量提升才能帶動軟體的收入。

(中時電子報)