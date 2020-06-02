民進黨青年部動員罷韓，臉書推投票所網美打卡點。(民進黨青年部臉書)

6月6日罷韓，民進黨青年部在臉書發出動員令，「高雄小旅行，民主向前行！6月6日，回家投票！」並推薦投票所週邊的IG網美打卡點。

此外，日前民進黨副秘書長林飛帆也在臉書表示，「我OK高雄人先買」；因為他原本想買張6月5日下班後回台南的高鐵票。

民進黨青年部繼日前推動，「歡迎高雄的年輕人私訊給我們投稿」及666回家投票；今繼續在臉書動員。

青年部臉書指出，繼日前隨著疫情趨緩，天氣回溫，在夏夜晚風的大港，「你還記得最熟悉的高雄嗎？我們特別為了你，把投票所週邊的IG網美打卡點，一次推薦給你！」若不知道在哪投票？臉書也提供投票所查詢這邊請：https：／／polling.cec.gov.tw，還有高鐵車次這裡查：https：／／reurl.cc／nzxNYe等連結。

青年部強調，6月6日，就算不是網美，也要回家網羅高雄的美。快搭乘屬於高雄人的民主列車，＃返鄉投票，行使公民權，順便來場小旅行吧！並強調，大學生指定優惠車次、當一個不換鞋的網美

(中時 )